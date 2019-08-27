لقاء السيسي وترامب وإغلاق موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة.. أبرز اهتمامات الصحف اليوم

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، عددا من القضايا من بينها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الامريكى دونالد ترامب، ولقاء الرئيس السيسي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون ، وقصف طيران جيش الاحتلال الاسرائيلى أمس لأهداف تابعة لحركة حماس فى قطاع غزة ردا على زعمه إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، بالاضافة إلى إغلاق موقع التنسيق الالكترونى لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة مساء غد الأربعاء .



وقالت صحيفة (الأهرام)،إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد مباحثات أمس مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب على هامش فاعليات قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز بفرنسا.



وأكد الرئيس السيسي استمرار التنسيق مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام بالشرق الأوسط في ضوء الأزمات الخطيرة بالمنطقة، مشيدا بقوة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن خلال إدارة الرئيس ترامب، لافتا إلى حرص القاهرة على الارتقاء بالتعاون المشترك فى جميع المجالات.



ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله: إن مباحثات الزعيمين تناولت القضايا الإقليمية والدولية خاصة القضية الفلسطينية وليبيا وسوريا ومكافحة الإرهاب ، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر كل الجهود المخلصة لايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية لإعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة أمام شعوب المنطقة.



وأكد المتحدث أن الرئيسين توافقا على أهمية التوصل إلى حلول سياسية لأزمات ليبيا وسوريا ، حيث شدد الرئيس السيسي على أن دعم المؤسسات الوطنية يحفظ وحدة الدول وينهى المعاناه الأنانية الهائلة لهذه الشعوب الشقيقة، مؤكدا ضرورة تضافرمساعى المجتمع الدولى لتقويض خطر الارهاب بكل صوره.



وأشارت صحيفة " الأهرام" إلى أن الرئيس السيسي أكد أن أفريقيا تظل المتضرر الأكبر في آثار ظاهرة التغير المناخى برغم أن حجم انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحرارى جزء لا يذكر من إجمالى الانبعاثات.



وأوضحت الصحيفة أن الرئيس شدد، خلال مداخلة الرئيس في جلسة المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات ضمن فعاليات قمة مجموعة السبع، على ضرورة التمسك بمبدأ المسئولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء فى التعامل مع ظاهرة تغير المناخ.



وأكدت أن الرئيس السيسي دعا إلى توفير التمويل المستدام للدول النامية لمواجهة الظاهرة، بالإضافة إلى التكنولوجيا وبناء القدرات دون فرض أعباء إضافية على الدول الأفريقية.



وقالت صحيفة "الأهرام" إن موقع التنسيق الإلكترونى يغلق مساء غد الاربعاء الباب أمام طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم إلكترونيا للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية، حيث تتوقف المرحلة على أن تستكمل مرة أخرى عقب إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة ويقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم إلكترونيا حتى أن يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.



وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة " الأهرام" إنه بعد نجاح تجارب نقل 30 عاصمة ومن بينها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر راهن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على أن نقل العاصمة من جاكرتا المكتظة والملوثة والأسرع غرقا إلى مقاطعة كاليمانتان الشرقية ستمثل نقلة نوعية في تاريخ البلاد وستسهم في ارتفاع مستوى دخل المواطنين البالغ عددهم 267 مليون نسمة.



ونقلت الصحيفة عن وديدودو قوله، في مؤتمر صحفى بالقصر الرئاسي فى جاكرتا، إنه سيتم نقل عاصمة بلاده إلى مقاطع كاليمانتان الواقعة بين ضاحيتي بيناجام باسير وكوتاى كرتانيجارا في جزيرة بورينيو بحلول عام 2024 وبتكلفة 33 مليار دولار، مشيرا إلى أن قرار اختيار المكان جاء بعد دراسات عميقة متعهدا ببناء مدينة حديثة ذكية خضراء يمكن أن تكون عاصمة لقرن من الزمان.



من جانبها، قالت صحيفة (الأخبار)، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع استراتيجية دائمة لاستخدام المياه فى مصر سواء المتاحة أو المزمع إنتاجها مستقبلا والعمل على التحديث التدريجي لنظام الرى بالوادى والدلتا والصعيد واستخدام التكنولوجيا المتقدمة بما يسهم فى زيادة إنتاجية الأراضى ويسمح بتوفير المياه.



وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء أكد، خلال اجتماعه لمتابعة اجراءات جهود الحكومة في ترشيد استهلاك المياه ضرورة التنسيق بين الوزارات لتنفيذ الاستراتيجية للحفاظ على موارد الدولة وحسن استثمارها خاصة ضرورة اعتماد المحافظات الساحلية على تحلية مياه البحر وتطبيق نظم الري الحديثة، كما طالب رئيس الوزراء بتبنى مشروع تركيب وحدات موفرة لاستهلاك المياه فى المصالح الحكومية والأماكن العامة.



وأشارت إلى أن مصر للطيران تختتم جسرها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة الأسبوع المقبل بنقل أكثر من 70 ألف حاج على 424 رحلة جوية من بينها 224 رحلة جوية من مطار جدة و200 رحلة جوية من مطار المدينة المنورة.. كما سيرت الشركة أمس 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل 3700 حاج بواقع 8 رحلات من جدة و9 رحلات من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة بخلاف رحلات العمل.



وقالت صحيفة " الأخبار" إن البنك المركزي أعلن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو الماضى بنحو 894.7 مليون دولار بما نسبته 30% لتصل الى 3 مليارات دولار خلال شهر أبريل الماضي ، موضحا أن إجمالى تحويلات المصريين بالخارج سجلت ارتفاع بمقدار 390.1 مليون دولار خلال شهر مايو الماضى مقارنة مع مايو من العام الماضى والتى سجلت 2.6 مليار دولار .



وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقائه أمس مع رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب من خلال مقاربة شاملة تتضمن قطع تمويل الإرهاب ودعمة بالسلاح والأفراد والغطاء السياسي؛ فضلا عن نشر وتعزيز الفكر الدينى الوسطى ودحض الفكر المتطرف.



ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إنه تم التوافق والتطلع المتبادل لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا وتفعيل أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق السياسي حول قضايا المنطقة وتطورات الأزمات بها فى ضوء التحديات والتهديدات المتعددة التى تموج بها خلال هذه المرحلة .



وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة "الأخبار" إن طيران جيش الاحتلال الاسرائيلى قصف أمس أهدافا تابعة لحركة حماس فى قطاع غزة ردا على زعمه إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.



وقال جيش الاحتلال إن طائرات ضربت عددا من الأهداف فى مجمع عسكرى تابع لحماس شمال غزة بينها مكتب قائد كتيبة فى الحركة وكان الجيش قد أعلن فى وقت سابق أن ثلاثة صواريخ أطلقت مساء أمس الأول من القطاع على إسرائيل واضاف ان منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين.



بدورها ، قالت صحيفة (الجمهورية)، إن وزارة التنمية المحلية ناقشت مع سكرتيري عموم المحافظات الاجراءات التنفيذية لتفعيل أحكام القانون رقم 71 لسنة 2019 في شأن التصالح على مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وإزالة التعديات على أراضي الدولة واجراءات التقنين ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات.



وأضافت أن الاجتماع تناول جهود متابعة تقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها والتي وافقت اللجنة العليا لتقنين الكنائس برئاسة د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على توفيق اوضاعها وأن جهود العمل في ملف التصالح ستكون أحد معايير تقييم أداء القيادات المحلية فى المحافظات.



وقالت الصحيفة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون أعربا على التوافق والتطلع المتبادل لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا وتفعيل أطر التعاون المشترك فى مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية.



وأضافت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أكد عزم حكومته الارتقاء بمختلف أوجه العلاقات الثنائية مع مصر لاسيما فى المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مشيدا فى هذا الصدد بما تحقق فى مصر على المستوى الأقتصادى من تطورات إيجابية ملموسة.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا حيث تم التباحث حول الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها جهود مكافحة الإرهاب.



وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة " الجمهورية "إنه تم تسجيل أمس تحركات لأليات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان بعد سقوط طائرتين اسرائيليتين بدون طيار فى معقل ميليشيات حزب الله ببيروت فضلا عن ضربات صاروخية جنوب العاصمة السورية.



وذكرت الصحيفة أن التحركات العسكرية الإسرائيلية كانت في محيط موقع "السماقة" المواجهة لبلدة كفر شوبا الحدودية جنوبى لبنان، وأضافت أن الدوريات الإسرائيلية مستمرة على الخط العسكرى الموازى للخط الأزرق (الفاصل بين البلدين) على طول المحور الممتد من مرتفعات الوزانى وحتى مرتفعات شبعاو كفر شوبا .