أفضل لاعب يد فى العالم على رادار الأهلى .. تفاصيل

اقترب النادى الأهلى من حسم التعاقد مع أحمد هشام "دودو" لاعب هليوبوليس والمنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد الحاصل على كأس العالم مؤخرا بعد الفوز على ألمانيا فى المباراة النهائية.





وشهدت الأيام الماضية دخول الأهلى فى مفاوضات جادة مع هليوبوليس من أجل حسم التعاقد مع أحمد هشام بعد المستوى المميز الذى قدمه اللاعب بمنافسات كأس العالم للناشئين ونجاحه فى حصد لقب أفضل لاعب فى البطولة مما أدى إلى خطف الأنظار إليه.





ويكثف الأهلى الآن من مفاوضاته مع هليوبوليس من أجل حسم الصفقة خوفا من تكرار سيناريو حسن قداح لاعب الشمس والذى كان قاب قوسين أو أدنى من اللعب للقلعة الحمراء قبل أن يدخل الزمالك معه فى مفاوضات ونجح فى حسم ضمه.





ويرى الجميع داخل منظومة كرة اليد المصرية أن أحمد هشام دودو يعد واحدا من اللاعبين المميزين الذين ينتظرهم مستقبلا كبيرا مع اللعبة فى ظل القدرات الفنية والبدنية الرائعة التى يمتلكها وهو ما ظهر بوضوح خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى كأس العالم الأخير وحصوله على لقب أفضل لاعب فى العالم متفوقا على كافة نجوم المنتخبات الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا والبرتغال والدنمارك.





ويعتبر حصول أحمد هشام نجم مصر لكرة اليد على لقب أفضل لاعب فى كأس العالم، إنجازًا رياضيًا مصريًا كبيرًا فى ظل المكانة الكبيرة التى تحظى بها هذه الجائزة.