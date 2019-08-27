حبس عاطل 4 أيام لحيازته 13 قطعة حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية

أمرت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات تم ضبطه وبحوزته 13 قطعة حشيش وفرد خرطوش وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقى اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز شبين الكوم بقيادة الرائد أحمد شمس بإلقاء القبض على محمد .ح.ح 20 سنة عاطل ومقيم قرية شنوان دائرة المركز وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش و13 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول بقصد الاتجار.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أصدرت قراراها السابق.