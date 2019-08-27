لتفعيل التعاون.. جامعة المنصورة تستقبل وفدا من أساتذة الطب البيطري برومانيا

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، الثلاثاء، وفد جامعة بانات للعلوم الزراعية والطب البيطري بمدينة تيميشوارا بدولة رومانيا على هامش زيارة الوفد لجامعة المنصورة في الفترة ٢٥-٣١ أغسطس، في إطار التعاون المشترك بين الجامعتين ضمن برنامج ايراسموس لتبادل الأساتذة والطلاب.



وضم الوفد البروفيسور سورين استانشو، نائب رئيس جامعة للعلوم الزراعية والطب البيطري رومانيا، الدكتور راؤول باشكالاو، منسق الايراسموس في نفس الجامعة، وقد حضر اللقاء الدكتورة عزة إسماعيل، مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور محمد عبد الله العايدي، منسق أنشطة الايراسموس، ومشاريع الاتحاد الأوروبي بالجامعة.



تناول اللقاء سبل تفعيل التعاون بين الجامعتين وتدويل التعليم وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وبحث التعاون في عمل برامج للتعاون في الحصول على المشروعات البحية المشتركة والتعاون البحثي والنشر الدولى المشترك في مجال الزراعة والطب البيطرى.



وشهدت الزيارة عقد لقاء بين الوفد الروماني ونائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث لبحث التعاون المستقبلي وتوقيع مذكرة تفاهم، ثم زيارة لكليتي الطب البيطري والزراعة.