حبس فني بمستشفى يدير معامل غير مرخصة بقرى مركز المحلة

قرر المستشار خالد عابدين رئيس نيابة مركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم حبس فني لانتحاله صفة دكتور تحاليل وفتحه معامل بالمحلة دون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وتلقي محمود حمزه مدير أمن الغربي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتوافر معلومات لدي العقيد وليد فايد رئيس مباحث الأموال العامة حول قيام محمد م ع ا 27 سنة فني بمستشفى المحلة العام ومقيم قرية دنوشر دائرة مركز المحلة بانتحال صفة دكتور تحاليل طبية وقيامه بفتح وإدارة معملين للتحاليل الطبية بدون ترخيص والأول مقره بقرية دنوشر دائرة مركز المحلة..والثانى مقره بعزبة زينب هانم دائرة المركز بهدف تحقيق ربح مادى وتردد عدد كبير من المواطنين على المعملين سالفة الذكر لإجراء التحاليل الطبيه مقابل مبالغ ماليه لاعتقادهم بكون المتهم المذكور دكتور تحاليل طبيه على غير الحقيقة.



وتمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط المذكور حال تواجده بمقر المعمل الخاص به الكائن بقرية دنوشر وتم ضبط مجموعة من نتائج التحاليل الطبية بأسماء مختلفة ومجموعة من الروشتات الخاصة بالتحاليل الطبية خالية البيانات ومجموعة من الكروت الشخصية باسم المتهم المذكور مثبت صفة دكتور و3 لافتات ( بنر) خاصة بالمعملين محل الواقعة ومجموعة من الأغلفة الخاصة بحفظ روشتات نتائج التحاليل الطبية الخاصة بالمعملين و ٢ دفترمدون بها اسماء عملاء المعمل وأنواع التحاليل والمبالغ المستحقه لكل منهم و ٢ اكلاشية أحدهما يقرأ منطوقه مدير المعامل وبيانات أخرى والآخر يقرأ منطوقه معمل صحتى للتحاليل الطبية والكيميائية ولافته خشبية باسم المعمل وجهاز لاب توب بفحصه تبين أنه يحوى بيانات عملاء المعمل والتحاليل الخاصة بهم وهاتف محمول ومبلغ مالى ١٦٨٥ جنيها.



وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بحيازته للمضبوطات وانتحاله صفة دكتور تحاليل طبية لكسب ثقة المترددين عليه من عملاء المعمل بهدف تحقيق ربح مادى.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠١٩/٣٣١٣٧ جنح مركز المحلة وباشرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة

