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بكل سهولة.. دليلك الكامل لتصليح جميع أعطال Google Play

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:18 ص
متجر جوجل بلاي
متجر جوجل بلاي
شيماء عبد المنعم
يتعرض مستخدمو متجر التطبيقات الإلكترونى جوجل بلاي "Google Play Store"، لبعض المشاكل والأخطاء أثناء تحديث أو تنزيل تطبيقًا ما، والتى يشار إليها برسالة خطأ 481 أو "Google Play 481".

ومن الممكن أن يؤثر هذا الخطأ على أي من التطبيقات أو الألعاب على متجر التطبيقات "Google Play"، لذلك يجب عليك اختيار أي من الطرق التالية من حلول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وفقا لما ذكره موقع "News Lair".

الطريقة الأولى: إعادة إدخال حساب جوجل:

1. اذهب إلى الإعدادات "Settings".

2. اضغط على خيار الحسابات "Accounts".

3. افتح خيار جوجل "Google account"، ثم اضغط على إزالة الحساب "Remove".

4. ثم قم بإعادة تشغيل هاتفك، عند فتح الهاتف مرة أخرى سيتطلب منك إضافة حساب جوجل "Google Account".

الطريقة الثانية: إزالة التطبيقات الغير مرغوب فيها:

1. انتقل إلى الإعدادات "Settings" ثم التطبيقات "Apps".

2. حدد التطبيق الذى ترغب في إزالته.

3. اضغط على زر إزالة ثم على التالى "Next".

الطريقة الثالثة: مسح ذاكرة التخزين المؤقت والبيانات:

1. اذهب غلى الإعدادات "Settings" ثم التطبيقات "Applications".

2. اضغط على متجر جوجل "Google Play".

3. افتح خيار التخزين "Storage".

4. اضغط على مسح ذاكرة التخزين المؤقت "Clear cache".

5. ثم اضغط على مسح البيانات "Clear data".


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