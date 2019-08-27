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شاهد.. تسريبات جديدة لـ هاتف iPhone 11 المنتظر من ابل

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:33 م
تسريبات جديدة لـ
تسريبات جديدة لـ هاتف iPhone 11 المنتظر من آبل
آية جمعة
ظهر تسريب جديد لهواتف الـ iPhone المنتظر من ابل عبر مقطع فيديو نشرته قناة ConceptsiPhone عبر يوتيوب.

ويمنحنا التسريب للهاتف الجديد لمحة عما يمكن أن تبدو عليه أجهزة iPhone الجديدة؛ والتي من المتوقع أن يطلق عليها iPhone 11 و iPhone 11 Pro، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وذكرت القناة أن تلك النماذج التي عرضتها للهواتف هي نماذج واقعية لجهاز iPhone و iPhone 11 Pro.

وتتميز النماذج المعروضة في الفيديو بتصميم ذهبي اللون، مع حواف من الذهب الوردي.

كما هو الحال مع الطرز السابقة ، يتميز الجزء الخلفي من جهاز iPhone بشعار "آبل"، إضافة إلى كلمة "iPhone" .

وفيما يتعلق بالكاميرا الخلفية، يبدو أن لدى iPhone كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، مع ترتيب العدسة الثلاثة في مربع في الجزء العلوي الأيسر من الجهاز.

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