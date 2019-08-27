شاهد.. تسريبات جديدة لـ هاتف iPhone 11 المنتظر من ابل

ظهر تسريب جديد لهواتف الـ iPhone المنتظر من ابل عبر مقطع فيديو نشرته قناة ConceptsiPhone عبر يوتيوب .





ويمنحنا التسريب للهاتف الجديد لمحة عما يمكن أن تبدو عليه أجهزة iPhone الجديدة؛ والتي من المتوقع أن يطلق عليها iPhone 11 و iPhone 11 Pro، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.





وذكرت القناة أن تلك النماذج التي عرضتها للهواتف هي نماذج واقعية لجهاز iPhone و iPhone 11 Pro.





وتتميز النماذج المعروضة في الفيديو بتصميم ذهبي اللون، مع حواف من الذهب الوردي.





كما هو الحال مع الطرز السابقة ، يتميز الجزء الخلفي من جهاز iPhone بشعار "آبل"، إضافة إلى كلمة "iPhone" .





وفيما يتعلق بالكاميرا الخلفية، يبدو أن لدى iPhone كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، مع ترتيب العدسة الثلاثة في مربع في الجزء العلوي الأيسر من الجهاز.