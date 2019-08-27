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رياضة

نعمة سعيد وإسراء أحمد تضيفان 4 ميداليات في رفع الأثقال

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:34 م
جانب من منافسات دورة
جانب من منافسات دورة الألعاب الإفريقية
عمرو الحلوانى
نجحتا الرباعتان المصرية نعمة سعيد وإسراء أحمد في إضافة ٤ ميداليات جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وشاركت الرباعتان في منافسات رفع الأثقال بمجمع النهضة الرياضي في الرباط، ونجحت إسراء أحمد في الفوز ببرونزية وفضية في الكلين والمجموع، وفازت نعمة سعيد بفضية وبرونزية في الخطف والمجموع.

كانت نعمة سعيد نجحت في الفوز ببرونزية الخطف بعد رفع ٩٠ كجم، فيما حققت إسراء أحمد الفضية في الخطف بنفس الوزن بعد رفع ٩٦ كجم.

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