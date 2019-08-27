الخطيب والعامري يتفقّدان المنشآت بأهلي الشيخ زايد

قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وبصحبته العامري فاروق، نائب الرئيس، بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، بجولة تفقديّة في فرع الشيخ زايد؛ لمتابعة سير العمل بالخطة الإنشائية الخاصة بالفرع والمشروعات التي يجري العمل على الانتهاء منها.



قام المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، بشرح التفاصيل المتعلقة بالمخطط العام الجديد لفرع النادي بالشيخ زايد، بعد اعتماده من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد، وتسلم كافة التراخيص الخاصة بالمرحلة الثانية من الخطة الإنشائية للفرع.



تفقد الكابتن الخطيب والعامري فاروق الموقع المخصص للصالات المغطاة المقترح إنشاؤها، وكذلك المبنى الإداري، والمكان الخاص بإنشاء جراج تحت الأرض.



ومن المقرر أن يتم عقد عدة اجتماعات خلال الأيام القادمة لمناقشة كافة الترتيبات المتعلقة بالخطة الزمنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تنفيذ المرحلة الجديدة من الإنشاءات وفقًا لأفضل المعايير.



