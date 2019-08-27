أبو العينين يطالب بإعداد ورقة بحثية بمطالب القطاع الخاص لاعتمادها من قيادتي مصر واليابان

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، إننا بحاجة إلى تبادل الزيارات بين مصر واليابان كثيرا في الفترة المقبلة.



وأضاف محمد أبو العينين خلال كلمته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الياباني على هامش قمة التيكاد المنعقدة باليابان، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" علينا إعداد ورقة لتصدق عليها القيادة السياسية في مصر واليابان كي تساعدنا في المستقبل.



وتابع محمد أبو العينين:" أتمنى أن يتم تنفيذ المناطق الصناعية اليابانية في القارة الأفريقية".



وأكمل محمد أبو العينين: "غدا سيعقد اجتماع مهم بين مجتمع الأعمال الأفريقي والياباني وأعتقد أن علينا أن نعد ورقة لتوضيح ما يحتاجه القطاع الخاص من كلا الشريكين"، مضيفا: "الرئيس السيسي يتحدث عن القارة الأفريقية وعلاقتها باليابان وعلينا أن نعطيهم الكثير من المقترحات والأفكار لكي نحصل على الدعم الذي نحتاجه".

