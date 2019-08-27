روبيرتو مارتينيز: روميلو لوكاكو كان يشعر بالملل في مانشستر يونايتد

كشف روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم عن أن لاعبه روميلو لوكاكو كان يشعر بالملل رفقة فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك قبل انتقاله لنادي انتر ميلان الايطالي، مع بداية الموسم الجاري وسجل أول أهدافه مع الفريق في الانتصار العريض على ليتشي برباعية فى الليجا.



وقال روبيرتو مارتينيز في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لوكاكو احتاج إلى تحد جديد. في بعض الأحيان تشعر بالملل من ناديك،العمل مع كونتي ومشروع إنتر سيسعدانه، محاولة مطارة لقب الدوري ستكون مثيرة ،رأيت لوكاكو يضحك من جديد وهذا جعلني سعيدا".



روميلو لوكاكو انتقل إلى إنتر ميلان الايطالي قادما من مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 65 مليون يورو، كما شارك الدولي البلجيكي خلال الموسم الماضي في 45 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 15 هدفا وصنع 4 آخرين.