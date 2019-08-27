ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روبيرتو مارتينيز: روميلو لوكاكو كان يشعر بالملل في مانشستر يونايتد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:32 م
روبيرتو مارتينيز
روبيرتو مارتينيز وروميلو لوكاكو
محمد رشاد
كشف روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم عن أن لاعبه روميلو لوكاكو كان يشعر بالملل رفقة فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك قبل انتقاله لنادي انتر ميلان الايطالي، مع بداية الموسم الجاري وسجل أول أهدافه مع الفريق في الانتصار العريض على ليتشي برباعية فى الليجا.

وقال روبيرتو مارتينيز في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لوكاكو احتاج إلى تحد جديد. في بعض الأحيان تشعر بالملل من ناديك،العمل مع كونتي ومشروع إنتر سيسعدانه، محاولة مطارة لقب الدوري ستكون مثيرة ،رأيت لوكاكو يضحك من جديد وهذا جعلني سعيدا".

روميلو لوكاكو انتقل إلى إنتر ميلان الايطالي قادما من مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 65 مليون يورو، كما شارك الدولي البلجيكي خلال الموسم الماضي في 45 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 15 هدفا وصنع 4 آخرين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنتر ميلان يبدأ المفاوضات لضم مهاجم مانشستر يونايتد

إنتر ميلان الأقرب.. الدبابة البلجيكية لوكاكو يرفض البقاء في مانشستر يونايتد

لوكاكو يظهر في تدريبات أندرلخت البلجيكي تمهيدا لمغادرة مانشستر يونايتد

روميلو لوكاكو يقترب من الانضمام إلى إنتر ميلان

إيكاردي أولى ضحايا لوكاكو في إنتر ميلان

الأغلى في تاريخ الأفاعي.. إنتر ميلان يعلن ضم لوكاكو

ترشيحاتنا

الأهلى ينهى الاتفاق مع مدير فنى جديد والإعلان خلال ساعات .. فيديو

هل تبطل صلاة المرأة إذا كُشفت قدمها؟ الإفتاء تجيب

عائلة مصرية ستغير السينما الهولندية.. تعرف على زوجة وأبناء الفنان صبري سعد

شاهد.. زوجة الفنان يوسف الشريف تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

بعد ريهام سعيد وتامر أمين ..الأعلى للإعلام يحقق في شكوى ضد عمرو أديب

عدلي القيعي يكشف خطة الزمالك لحرمان الأهلي من رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى