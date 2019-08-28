محمد مصليحي: صفقات الاتحاد السكندري المميزة للمنافسة على كأس مصر.. فيديو

قال محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إنه تم تدعيم الفريق بصفقات مميزة للمنافسة على بطولة كأس مصر خلال الموسم الحالي.





وأضاف محمد مصيلحي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : "تم اختيار الاتحاد للمشاركة في البطولة العربية بعد الأداء المميز الذي قدمه في الموسم الماضي ، طلعت يوسف مدرب مميز ودعمنا الفريق بصفقات مميزة للمنافسة على كأس مصر".





واختتم محمد مصيلحي تصريحاته قائلًا :"لست مع تقليص عدد الأندية ولا أنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة".



