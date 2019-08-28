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رياضة

محمد مصليحي: صفقات الاتحاد السكندري المميزة للمنافسة على كأس مصر.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:02 ص
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
محمد رشاد
قال محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إنه تم تدعيم الفريق بصفقات مميزة للمنافسة على بطولة كأس مصر خلال الموسم الحالي. 

وأضاف محمد مصيلحي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : "تم اختيار الاتحاد للمشاركة في البطولة العربية بعد الأداء المميز الذي قدمه في الموسم الماضي ، طلعت يوسف مدرب مميز ودعمنا الفريق بصفقات مميزة للمنافسة على كأس مصر". 

واختتم محمد مصيلحي تصريحاته قائلًا :"لست مع تقليص عدد الأندية ولا أنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة".

وعادت بعثة الاتحاد السكندرى صباح اليوم الى مطار القاهرة قادمة من الكويت بعدما حقق الفريق الكروى فوزًا غاليًا على العربى الكويتى 1 - 0 فى ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية أحرزه خالد قمر من ضربة جزاء ليسهل من مهمته فى لقاء العودة.

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