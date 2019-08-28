الأرصاد: طقس حار رطب على البلاد غدا.. والعظمى في القاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:

القادهرة 36/26

الإسكندرية 32/25

بورسعيد 32/25

السويس 36/25

طابا 33/25

كاترين 33/20

شرم الشيخ 38/30

بني سويف 37/24

قنا 40/26

الأقصر 40/27

أسوان 41/28

الوادي الجديد 42/25

حلايب 34/30





