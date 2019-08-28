جامعة حلوان تشارك في أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة

تشارك جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة في "أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة" والذي تنظمه جامعة المنوفية تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وبحسب بيان، يشارك في الأسبوع ٢٥٠٠ طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، ويتضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، والفنية والعلمية.والجوالة



وتتنافس جامعة حلوان مع الجامعات المصرية خلال الأسبوع في العديد من الألعاب الرياضية - لعبة خماسي كرة القدم الحركي، و لعبة كرة الجرس، والعديد من الألعاب الفردية منها السباحة وألعاب القوى.



كما يخوض الطلاب أنشطة اجتماعية من خلال مسابقة الطالب والطالبة المثليين، ومسابقة الشطرنج، بالإضافة إلي تنافس الطلاب في العديد من الأنشطة الثقافية منها دوري المعلومات ومسابقة القرآن الكريم والأحاديث النبوية، والشعر، كذلك يتنافس الطلاب في الأنشطة الفنية التي تتضمن انشاد ديني وعزف وغناء، أما في النشاط العلمي يتم عقد دوري معلومات علمية، وتحكيم لمسابقة قصة الخيال العلمي، وتقوم الجوالة بعمل كرنفال.



هذا وتقام فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة خلال الفترة من ١ : ٦ سبتمبر 2019‪،‪ ، بحضور كوكبة من السادة الوزراء والسادة أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة ولفيف من قيادات التعليم في مصر.