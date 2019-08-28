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حوادث

شاهد.. ضبط مصنع لتشغيل المعادن بدون ترخيص في البساتين

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:43 م
مصنع لتشغيل المعادن
مصنع لتشغيل المعادن بالبساتين بدون ترخيص
كتب – محمد صبرى:
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط مصنع لتشغيل المعادن بالبساتين بدون ترخيص.

وبناء على معلومات سابقة تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط المسئول عن مصنع لتشغيل المعادن فى شارع المصانع بالبساتين لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المعادن مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد بلد المنشأ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على 700 قطعة محبس نحاس و400 قطعة نحاس و2 أدوات تصنيع جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
شاهد.. ضبط مصنع لتشغيل المعادن بدون ترخيص في البساتين
شاهد.. ضبط مصنع لتشغيل المعادن بدون ترخيص في البساتين
شاهد.. ضبط مصنع لتشغيل المعادن بدون ترخيص في البساتين
شاهد.. ضبط مصنع لتشغيل المعادن بدون ترخيص في البساتين
شاهد.. ضبط مصنع لتشغيل المعادن بدون ترخيص في البساتين

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