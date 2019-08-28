بالمايوه.. ايمان العاصى تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ايمان العاصى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام " صورة جديدة ظهرت فيها بالمايوه أثناء قضاء عطلتها الصيفية.وتفاعل جمهور ايمان العاصى مع الصورة مهنئينها بمناسبة عيد ميلادها حيث يصادف 28 اغسطس.يذكر ان الفنانة إيمان العاصى شاركت في مسلسل "لمس أكتاف" والذي عرض بالماراثون الرمضاني، وكان من بطولة ياسر جلال، وفتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وسمر مرسي، ودنيا عبد العزيز، ومحمد عز، وهبة عبد الغنى، وأحمد كشك، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجي.