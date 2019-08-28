منتخب مصر للناشئين يفوز على بيلاروسيا ضمن دور الـ8 ببطولة العالم للكرة الطائرة بتونس

واصل المنتخب المصري للكرة الطائرة للناشئين تحقيق الانتصارات بفوزه على نظيره البيلاروسي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم /الأربعاء/ ضمن دور الثمانية بمنافسات بطولة العالم تحت 19 سنة المقامة حاليا في تونس.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 21/25 و18/25 و18/25



وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية بعد فوزه أمس على نظيره النيجيري بثلاثة أشواط نظيفة، فيما يطمح منتخب الناشئين بقيادة المدير الفني حسن الحصري لتحقيق إنجاز مهم بمونديال الطائرة على خطى ناشئي كرة اليد المتوجين بكأس العالم هذا الشهر في مقدونيا.