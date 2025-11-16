بكين تحث الفلبين على وقف تصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي

حث الجيش الصيني اليوم الأحد الفلبين على وقف الاستفزارات وتصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي بشكل فوري.



جاءت هذه التصريحات على لسان المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني تيان جيون لى في أعقاب قيام الفلبين بدوريات مشتركة مع دول من خارج المنطقة ، التي وُصفت بأنها أدت إلى "تقويض السلام والاستقرار في المنطقة".



وأضاف المتحدث - حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - أن قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني نظمت يوم الجمعة الماضي تشكيلا من قاذفات القنابل للقيام بدورية روتينية في بحر الصين الجنوبي.

