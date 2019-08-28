بعد تفقد رئيس الوزراء له..10 ملايين جنيه تعيد الحياة لقصر البارون..صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال ترميم قصر البارون أمبان بحي مصر الجديدة اليوم الأربعاء،يرافقه الدكتور خالد العنانى، وزير الاثار، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة المقاولون العرب.



وخلال الجولة أكد وزير الآثار على أن كافة الاعمال الخاصة بالترميم تتم وفقًا لأحدث أساليب الترميم العالمية، وبناء على دراسات متعمقة لمختلف الوثائق التاريخية المتعلقة بقصر البارون، بهدف العمل على اعادة القصر إلى ما كان عليه سابقًا، مع الحفاظ على التراث المعمارى النادر له، والقيمة الفنية لهذا القصر التى تفرد بها بين قصور تلك الحقبة التاريخية.



كانت قامت كاميرا موقع صدي البلد قد قامت بجولة في قصر البارون الأثري حيث رصدنا أعمال الترميم الجارية هناك علي قدم وساق، تمهيدا لافتتاح القصر خلال العام الجاري،حيث تجري أعمال الترميم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



ورصدنا حلال جولتنا مرممي ومرممات الآثار والعمال وهو يعملون بهمة ونشاط في أعمال التدعيم الإنشائي لأسقف قصر البارون وترميمها وتشطيب الواجهات،وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة به،وترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية كما تم رصد عددا كبيرا من العمال وهو يقومون بأعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر و تنسيق الحديقة الخاصة به، حيث تبلغ تكلفة أعمال المشروع 100 مليون جنية مصرى، وأعمال بناء سور حجري بنفس مواصفات الجزء المتبقي من السور الأصلي،خاصة أنه تمت إزالة الأسوار الحديدية غير الأثرية والتي تم إنشاؤها حول القصر عام ٢٠٠٦.



و قال العميد هشام سمير مساعد وزير الأثار للشئون الهندسية إنها لا تتوائم مع القيمة الأثرية والمعمارية للقصر، مؤكدا أنه لن يتم بناء سور حجري بدلا منها وتم الاستعانة بالرسومات الأصلية للقصر والمنفذة من قبل المهندس ألكسندر مارسيل لإنشاء اسوار بنفس تصميم الأسوار الأثرية القديمة وهى عبارة عن قاعدة طولية خرسانية اسفل منسوب سطح الأرض،تعلوها اعمدة بانوهات حديدية بطول الواجهات مع وجود اعمدة حجرية بقطاع صغير موزعة على مسافات لتثبيت البانوهات الحديدية للاسوار،ولن تتم بأي حال إعاقة ًاو حجب رؤية القصر ليستمتع المارة بمشاهدة القصر وروعة تصميمه.



وتقوم وزارة الآثار حاليا بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، وجمعيات المجتمع المدني بمصر، بتنفيذ مشروع إعادة توظيف القصر، حيث سيتم إقامة معرض عن تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس عبر العصور.



كما رصدنا كاميرا تجربة عملية قام بها وزير الأثار،وذلك لإثبات الألوان الأساسية والأصلية لقصر البارون، وذلك خلال تفقده للقصر اليوم وأعمال الترميم الجارية فيه.



وظهرت ألوان الواجهات الخاصة بالقصر هي نفس الألوان الأصلية لها، حيث أن القائمين علي عمليات الترميم بالقصر إتخذوا كافة الإجراءات اللازمة من إختبارات وتحاليل وتوثيق فوتوغرافي ومعماري لمظاهر التلف لوضع الخطط اللازمة وعمل العينات المطلوبة بأساليب الترميم العلمية المتبعة، والتي أظهرت الألوان الأصلية لجميع الواجهات وبناءً عليه تم اجراء عملية الترميم لتلك الواجهات بالمحافظة والتثبيت لما تم الكشف عنه من ألوان أصلية والتي تعرضت للتأثر بالسلب نتيجة العوامل الجوية.



وقام وزير الأثار بمتابعة المرممين أثناء العمل، وحرص علي الإمساك بفرشاة الترميم وإزالة اللون من علي جزء من السور الأمامي للقصر، وظهر اللون الطوبي المحروق المائل للأورجواني الأصلي للقصر، حيث أن الدراسات التي سبق وتمت للوقوف علي الألوان الأصلية بالواجهات، شملت ذكر اللون في الوثائق التاريخية المتعلقة بقصر البارون.



حيث ذكرت Amelie D Arschot في كتابها Le roman D heliopolis أن الواجهات كانت مغطاه بلون أبيض مع لون طوبي محروق مستوحى من معابد القرن الثاني عشر من شمال الهند صفحة 178 كما أوضحت Anne Van Loo في كتابها Helopolis صفحة 135 إن البارون إمبان أراد أن يميز قصره عن باقي عمائر هيليوبوليس التي كانت تتميز بلون الصحراء " اللون الترابي " وأختار الطوبي المحروق burnt Sienna.



كما تذكر وثيقة فرنسية تاريخيه يرجع تاريخها إلي تاريخ بناء القصر عام 1911 ، أن القصر تم دهانه باللون burnt Sienna الطوبي المحروق كما أن التوثيق الفوتوغرافي الذي تم عمله قبل الترميم يظهر اللون الأبيض لباطن القبو الغائر للمدخل وهو من الجبس وكذلك لون الواجهات قبل أعمال الترميم وهو لون طوبي محروق وهو ما ظهر بعد عمليات التنظيف



وكشف العميد هشام سمير تفاصيل تطوير وترميم قصر البارون، مشيرا إلى أنه تم البدء في أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر وتنسيق الحديقة الخاصة به،حيث إنه سيتم عمل لاند سكيب على نفس طريقة إنشاء القصر اعتمادا علي مجموعة من الصور القديمة،وذلك ليوضح شكل المكان قديما بنفس أنواع النخيل والأشجار،وضمن تطوير الحديقة سيتم إضافة قطعتين من ترام مصر الجديدة سيتم ترميمهما ورفع كفاءتها، ووضعها يمين ويسار الحديقة ويمكن رؤيتهما بالعين من خارج القصر، وسيكونان ضمن زيارة المكان.



وأضاف العميد هشام سمير أن لجنة سيناريو العرض تبحث ما الذي سيتضمنه المعرض المقرر إقامته في القصر بعد ترميمه، والذي من المقرر أن يتضمن صورا وخرائط وأشياء متعلقة بتاريخ إنشاء القصر نفسه، والحديقة يتضمن تطويرها إضافة قطعتين من ترام مصر الجديدة وقت إنشائه، وسيتم ترميمهما ورفع كفاءتهما ووضعها يمين ويسار الحديقة، ويمكن رؤيتهما بالعين من خارج القصر، وسيكونان ضمن مسار زيارة المكان.



هذا وكشفت الدكتورة بسمة سليم مفتشة أثار قصر البارون الأثري في مصر الجديد تفاصيل أعمال الترميم التي تمت للقصر،خاصة القاعة الرئيسية له،وقالت ان الأسقف كانت ممتلئة بأعشاش الطيور وأثرت بفضلاتها علي الزخارف وتم تنظيفها وترميمها تماما، كما تمت أعمال تنظيف وترميم للتكسيات الرخامية في القصر خاصة القاعة الرئيسية، وتم استعواض الاجزاء التالفة من الأسقف واعادتها لشكلها القديم، بالإضافة لاعمال تنظيف للتماثيل الجصية في القاعة.



وأوضحت أن القاعة الرئيسية بقصر البارون تعتبر هي الأغنى زخرفيًا بين باقي قاعاته، وقد تعرضت لتشويه كبير بسبب مخلفات الطيور، والرسومات التي شوه بها عبده الشيطان حوائط القاعة.



وتابعت: المرممون تركوا جزءا من بقايا هذه الرسومات، والتي يتوسطها الصليب المعقوف ورسم لجمجمة آدمية، وقد شملت أعمال الترميم الدقيق في هذه القاعة تنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجوده بها، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك،وترميم الأعمدة الرخامية والتماثيل التي تعلوها والزخارف الدقيقة للأسقف.