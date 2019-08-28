علاج تمزق الأربطة بالقدم.. من كمادات الثلج إلى الجراحة

أعراض تمزق الأربطة بالقدم :







كيفية تشخيص تمزق الأربطة بالقدم :



تمزق الأربطة بالقدم يحتاج إلى زيارة الطبيب كي يتم تشخيصه بشكل دقيق، ويمكن للطبيب اكتشاف الحالة بعدة طرق منها :



1-الآشعة السينية : وهي أول ما يلجأ له الطبيب كي يتأكد من سلامة العظام، وما إذا كان تمزق بالأربطة أم كسر

2-الفحص البدني : وهي طريقة سهلة يفعلها الطبيب دون أي آشعة، حيث يفحص قدم المريض واكتشاف الأمر بسهولة إذا كان هناك تورم بالمنطقة المصابة

3-اشعة الرنين المغناطيسي من أجل التأكد من سلامة الأنسجة في الجسم .



علاج تمزق الأربطة بالقدم :



يتم تحديد علاج تمزق الأربطة حسب المرحلة التي وصل لها المريض، فقد يتم علاجها ببعض الأدوية، أو يحتاج الأمر لتدخل جراحي، أي يختلف علاج تمزق الأربطة بالقدم باختلاف شدة الإصابة، إليك طرق علاج تمزق الأربطة بالقدم :



1-تمزق الأربطة من الدرجة الأولى ينصح فيها الطبيب بتناول بعض المسكنات مع استخدام كمادات الثلج لمدة نصف ساعة يوميًا

2-تمزق الأربطة من الدرجة الثانية والثالثة يقوم فيه الطبيب بعمل جبيرة للقدم المصابة وتظل لمدة 3 أسابيع، وفقًا لتحسن حالة المريض

3-العلاج الطبيعي يساعد على تسريع شفاء تمزق الأربطة بالقدم، عن طريق تقوية الأربطة المصابة تدريجيًا لتعود لطبيعتها

4-الجراحة الكاملة : هي أخر مرحلة قد يلجأ لها الطبيب، وذلك إذا لم تتحسن حالة المريض بعد تجربة أنواع مختلفة من علاج تمزق الأربطة، فيضطر الطبيب إلى إجراء جراحة في حالة التلف الكامل للأربطة بالقدم.



طرق بسيطة لـ علاج تمزق الأربطة بالقدم منزليًا :



إذا كان تمزق الأربطة بالقدم بسيطًا فيمكن علاجه بخطوات سهلة في المنزل مع استشارة الطبيب أيضًا لتحديد الحالة، ومن الطرق التي يمكنك اتباعها :



1-استخدام كمادات الثلج بشكل مستمر على مكان التورم

2-الراحة التامة وعدم الضغط على القدم المصابة

3-الاستعانة بوسادة ووضعها تحت القدم المصابة



طرق الوقاية من تمزق الأربطة بالقدم :



يمكنك أن تتفادى الإصابة بتمزق الأربطة بالقدم عن طريق ممارسة تمارين التمديد والتقوية المنتظمة التي تمارسها أثناء ممارسة الرياضة أو اللياقة أو العمل، وهي جزء من التمارين التي تقوي عضلات وأربطة الجسم، كما يمكنك حماية المفاصل على المدى الطويل بالعمل على تقوية العضلات المحيطة بالمفصل المصاب وتكييفها من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية، والأفضل استشارة الطبيب أولًا حول هذه التمارين قبل تطبيقها .



مصدر المعلومات موقع livestrong .

1-الألم بالقدم هو أول عرض تشعر به بعد تمزق الأربطة2-التورم و الكدمات في موضع الإصابة3-تزايد الألم عند محاولة الحركة أو المشي أو الضغط على القدم4-عدم القدرة على الوقوف وتحمل الوزن على القدم المصابة