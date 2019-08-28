لو مش قادر تروح أو عندك شغل.. طريقة دفع مصروفات المدرسة إلكترونيا

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كتابا دوريا ، شرحت خلاله كيفية دفع المصروفات المدرسية من خلال شركة فوري دهب للخدمات الالكترونية، المنتشرة في محلات التجزئة وماكينات الصراف الآلي ومراكز خدمة العملاء وفروع شركة فوري دهب على مستوى الجمهورية.



وقالت الوزارة في كتابها الدوري المرسل للمديريات : يقوم مستخدم الخدمة بالاستعلام عن قيمة المصروفات الدراسية بواسطة الرقم القومي المقيد ببطاقة الرقم القومي او شهادة الميلاد ، ثم يلتزم المستخدم للخدمة فور الدفع بماكينات فوري بالحصول على إيصال السداد ، ويقوم بتصويره نسختين يحتفظ ولي الأمر بصورة ويسلم المدرسة التابع لها اصل الايصال والصورة الأخرى.



وشددت الوزارة على المديريات والإدارات التعليمية ، بإخطار المدارس بطرق تحصيل المصروفات الواردة بالقرار الوزاري رقم 356 لسنة 2018 ، وكذلك خدمات التحصيل الإضافية ، على ان تعلن في جميع المدارس بلوحة الإعلانات.



وقالت الوزارة أن المدارس ستلتزم بالتنسيق مع الإدارة التعليمية التابعة لها ، بموافاة الصندوق ببيان معتمد من الإدارة التعليمية بالطلبة المسددة للمصروفات ، على أن يتضمن البيان اسم المدرسة والمرحلة وأعداد المسددين.



وأوضحت الوزارة أن المدارس ستقوم بإخطار ولي الأمر بطرق تحصيل المصروفات الدراسية والخدمات الالكترونية الإضافية لعملية التحصيل من خلال شركة فوري.



وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد عقد مؤتمرا صحفيا اعلن خلاله عن تعاقد الوزارة مع شركة "فوري" للخدمات الإلكترونية لتحصيل جميع المصروفات الخاصة بالمدارس الحكومية بداية من العام الدراسي الجديد 2019 /2020، وذلك في إطار خطة إنجاح منظومة التحصيل الإلكتروني في الوزارة، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أشرف صبرى الرئيس التنفيذى لشركة فورى.



وأوضح الوزير أن الخطة العامة للوزارة هى ميكنة كل أعمالها من امتحانات إلكترونية وتصحيح إلكترونى، وتحصيل إلكترونى وإدارة إلكترونية، وكذلك منظومة إلكترونية لتوزيع الكتب والتابلت؛ وسيتم متابعة هذه المنظومة من خلال "Dash Board " نستطيع من خلالها التأكد من استلام الطلاب للكتب، واتمام عملية التحصيل.

