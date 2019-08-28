سبب غريب.. خلاف حاد بين حكام لقاء الزمالك ومسؤولي مصر المقاصة فى الكأس

نشب خلاف حاد بين الجهاز الفني لنادي مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو ، وحكام لقاء مباراة نادي الزمالك ومصر المقاصة قبل انطلاق المباراة .

وجاء خلاف مسؤولي نادي مصر المقاصة وطاقم حكام اللقاء بسبب تواجد " صندوق المياه"، داخل الملعب ، ليعترض حكام اللقاء على تواجده داخل الملعب لينشب خلاف بين الطرفين.



وأحرز عبدالله جمعة الهدف الأول لفريق الزمالك من تسديدة صاروخية فى مرمي مصر المقاصة بالدقيقة العاشرة في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر.



وبدأ اللقاء بوقوف لاعبى الفريقين دقيقة حدادا على روح الراحل ممدوح هاشم نجم لعبة كرة اليد السابق فى نادى الزمالك وشهدت الدقائق الأولى استحواذ زملكاوى وضغط متقدم من جانب لاعبى المقاصة.

