تعليق مرتضى منصور على تواجد جنش فى استاد برج العرب خلال مباراة المقاصة

استقبل مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك ، محمود عبد الرحيم " جنش "، خلال تواجده باستاد برج العرب بالإسكندرية من أجل مؤازرة الفريق فى مباراته امام مصر المقاصة بكأس مصر.



ورحب مرتضي منصور بحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ترحيبا شديدا ، من أجل تواجده داخل استاد برج العرب ومؤازرة لاعبي الفريق على الرغم من تعرض حارس مرمى الفريق للإصابة.



وأحرز عبدالله جمعة الهدف الأول لفريق الزمالك من تسديدة صاروخية فى مرمي مصر المقاصة بالدقيقة العاشرة في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر.



وبدأ اللقاء بوقوف لاعبى الفريقين دقيقة حدادا على روح الراحل ممدوح هاشم نجم لعبة كرة اليد السابق فى نادى الزمالك وشهدت الدقائق الأولى استحواذا زملكاويا وضغطا متقدما من جانب لاعبى المقاصة.