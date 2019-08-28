رغم الفوز على المقاصة.. أشرف بنشرقي يفسد فرحة جماهير الزمالك

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية.



وأثناء خوض المباراة لافت أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك أنظار جماهير ومسؤولي القلعة البيضاء بسبب إهدار العديد من الفرص السهلة لهز الشباك .



وأهدار أشرف بن شرقي ثلاث فرص خلال خوض مباريات مصر المقاصة والتي لم يحالفه الحظ على الرغم من سهولة تسجيلها دون وجود أي معوقات مما أثار غضب كافة جماهير القلعة البيضاء.



ومازالت تنتظر كافة جماهير القلعة البيضاء ظهور بنشرقي بمستوى جيد مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة وتقديم كافة إمكانياتها تأتيه من أجل تحقيق البطولات لاعتباره أحد أهم الصفقات التي حصل عليه مسؤولي القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية .

