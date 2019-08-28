رسميا .. شبان قنا يدعم صفوفه باللاعب النيجيري لمدة موسمين

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي شبان قنا الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى، في التعاقد مع اللاعب النيجيرى الأمين، في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق، في الموسم الجديد، بدورى القسم الثاني.



وقع النيجيرى على عقود انضمامه لشبان قنا لمدة موسمين ، في حضور مؤمن القاضي أمين الصندوق، ومحمود مصطفي وكيل اللاعب .



وسبق لفريق شبان قنا التعاقد مع أحمد محبوب لاعب نادي قنا الرياضي، وخالد عبدالشافي لاعب الألومنيوم، وأحمد الليثي مدافع نادي الأقصر ، وصلاح جدو لاعب نادي الأقصر ، ومحمد عيد مهاجم ناصر ملوى ، محمد سوستا لاعب ديروط السابق ، محمد نصر الدين لاعب الألومنيوم .



يذكر أن مجلس إدارة نادى شبان قنا برئاسة جمال الحديدي قرر تجديد الثقة فى كمال الزين ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بالموسم القادم من دوري القسم الثاني.



وكان الزين نجح فى قيادة الفريق الأول بنادى شبان قنا للتأهل إلى دورة الترقى وحصل على بطاقة التأهل لدورى القسم الثانى.



وأنهى شبان قنا دورة الترقى بالمركز الثانى برصيد١٠ نقاط خلف بترول أسيوط المتصدر.