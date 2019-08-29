ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من ميتشو مدرب الزمالك بعد الفوز على المقاصة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:05 ص
ميتشو
ميتشو
ملك موسي
أعرب ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتحقيق الفوز على فريق المقاصة، والتأهل لنصف نهائي الكأس، مؤكدًا أن الأفضل لم يأتِ بعد.

وحرص ميتشو على كتابة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عقب الفوز على الفريق الفيومي بهدف نظيف، "ممتن للاعبين على قتالهم بقوة من أجل قميص الزمالك والفوز في ربع النهائي على المقاصة".

وقال ميتشو "نعمل معا ومن خلال الإدارة والطاقم الفني، وقدمنا كل ما لدينا ليقودنا هذا العمل الجماعي إلى نصف نهائي كأس مصر، ومازال الأفضل لم يأت بعد".

ويلتقي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الليلة.. الزمالك يلتقي المقاصة في الكأس للمرة الأولى.. والفائز يواجه الاتحاد السكندري

كأس مصر .. مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر

اخبار الزمالك عن يوم 28-8-2019.. الأبيض فى المربع الذهبي لكأس مصر ونجم الفريق يبحث عن ناد جديد .. وصدمة لـ كريم بامبو

رزاق سيسيه يغيب عن لقاء الزمالك والاتحاد لهذا السبب

ترشيحاتنا

اشتباك حاد بين وليد ازارو وأحد رموز الاهلي.. والمجلس يقرر رحيل اللاعب

عملوها الأبطال.. منتخب مصر لكرة اليد يكتسح الجزائر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

اخبار النادي الاهلي 28-8-2019.. سر طلب أزارو الرحيل.. وخطة التخلص من آجاي.. والدكة تنتظر نجم الفريق

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان

قبل غلق باب القيد غدا.. ننشر قائمة النادي الأهلي المحلية للموسم الجديد

الاهلى يصدم جمهوره.. استمرار وليد أزارو.. والتخلص من اجايى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ترتر و مكشوف الكتفين.. هند صبرى تخطف الأنظار فى مهرجان فينسيا

حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة فى حادث غرق الطفل ياسين ..صور

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب