أول تعليق من ميتشو مدرب الزمالك بعد الفوز على المقاصة

أعرب ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتحقيق الفوز على فريق المقاصة، والتأهل لنصف نهائي الكأس، مؤكدًا أن الأفضل لم يأتِ بعد.





وحرص ميتشو على كتابة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عقب الفوز على الفريق الفيومي بهدف نظيف، "ممتن للاعبين على قتالهم بقوة من أجل قميص الزمالك والفوز في ربع النهائي على المقاصة".





وقال ميتشو "نعمل معا ومن خلال الإدارة والطاقم الفني، وقدمنا كل ما لدينا ليقودنا هذا العمل الجماعي إلى نصف نهائي كأس مصر، ومازال الأفضل لم يأت بعد".





ويلتقي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر المقبل.