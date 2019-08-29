اخبار الحوادث .. حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة في حادث غرق الطفل ياسين .. مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق النيران مع الأمن

العلاوات الخمس.. 9 محطات مهدت لتنفيذ حكم الإدارية العليا لصالح اصحاب المعاشات





حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة فى حادث غرق الطفل ياسين ..صور

امر النائب العام المستشار نبيل صادق بحبس مدير شبكات الصرف الصحي في الجيزة ٤ ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه في مصرع طفل غرقا ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية.

لمزيد من التفاصيل .. امر النائب العام المستشار نبيل صادق بحبس مدير شبكات الصرف الصحي في الجيزة ٤ ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه في مصرع طفل غرقا ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية.



ضبط وإحضار لمراقب شبكات الصرف الصحي بسبب غرق الطفل ياسين بـ بالوعة نادي الطالبية

امر النائب العام المستشار نبيل احمد صادق بضبط واحضار مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة للتحقيق معه في غرق الطفل ياسين عماد رواش ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بعد حبس مدير الشبكات.

لمزيد من التفاصيل .. امر النائب العام المستشار نبيل احمد صادق بضبط واحضار مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة للتحقيق معه في غرق الطفل ياسين عماد رواش ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بعد حبس مدير الشبكات.



قتلا عاملًا بالرصاص.. مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق النيران مع الأمن وضبط شقيقه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة "عامل 25 سنة - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية"، بطريق طحلة /ميت العطار دائرة المركز "مصاب بطلق نارى بالرأس".

لمزيد من التفاصيل .. كشفت أجهزة وزارة الداخلية غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة "عامل 25 سنة - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية"، بطريق طحلة /ميت العطار دائرة المركز "مصاب بطلق نارى بالرأس".



بحجة الهزار.. حجز 3 أطفال صوروا صديقهم عاريا ونشروا الفيديو على الفيس بوك

قررت نيابة الطفل حجز 3 متهمين أحداث 24 ساعة على ذمة التحريات عقب إلقاء القبض عليهم لاتهامهم بالشروع في التعدي الجنسي علي صديقهم وتصويره عاريا ونشر مقطع الفيديو علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

لمزيد من التفاصيل .. قررت نيابة الطفل حجز 3 متهمين أحداث 24 ساعة على ذمة التحريات عقب إلقاء القبض عليهم لاتهامهم بالشروع في التعدي الجنسي علي صديقهم وتصويره عاريا ونشر مقطع الفيديو علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من أخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، إلى ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب « العلاوات الخمس » العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠% وليس إلى معاش الأجر المتغير.