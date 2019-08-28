العلاوات الخمس.. 9 محطات مهدت لتنفيذ حكم الإدارية العليا لصالح اصحاب المعاشات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، إلى ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب « العلاوات الخمس » العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠% وليس إلى معاش الأجر المتغير.



العلاوات الخمس

وأوضحت الجمعية أنه لن يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة ١٠٠% سواء بالنسبة للمدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة ١٠٠ % إلي الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي.

المستفيدون بـ العلاوات الخمس

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، أصدرت حكمًا قضي بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

- نوفمبر 2008 أعلنت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أحقية أصحاب المعاشات المبكرة فى صرف فائض زيادة الأجر المتغير بأثر رجعى عن ٥ سنوات فقط، وحددت الفتوى المستفيدين من ذلك، بمن أحيلوا إلى التقاعد المبكر خلال الـ١٥ عامًا السابقة لصدور حكم الدستورية العليا فى ٢٠ مايو ٢٠٠٨، دون أى تخفيض، بما يعنى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ٢٣ من قانون التأمين الاجتماعى.



- أغسطس 2008 نظم أكثر من نحو ١٥٠ من أصحاب المعاش المبكر، وقفة احتجاجية بمقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على خلفية عدم تطبيق حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن صرف قيمة الأجر المتغير لأصحاب المعاشات بأثر رجعي.



- مارس 2009 أعلن د.حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية السابق، أن أصحاب المعاشات بجانب المستحقين عنهم- وقتها- صرفوا معاشاتهم بفرق علاوة 2008 والبالغة 10% من قيمة المعاش الأساسى المستحق فى أول أبريل من نفس العام، بجانب صرف المستحق لأصحاب المعاشات من فروق عن شهر يوليو خلال ذات السنة.



- سبتمبر 2014 أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا جمهوريا بشأن تعديل مواد قانون التأمين الاجتماعى الحالى، لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة على أن يسرى هذا التعديل بأثر رجعى من تاريخ 1 يوليو 2017.

