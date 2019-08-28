قتلا عاملاً بالرصاص.. مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق النيران مع الأمن وضبط شقيقه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة "عامل 25 سنة - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية"، بطريق طحلة /ميت العطار دائرة المركز "مصاب بطلق نارى بالرأس".

وتقرّر تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم مسجل خطر 32 سنة- سبق اتهامه فى 9 قضايا "سلاح ، مخدرات " آخرهم قضية قتل عمد ، ومطلوب ضبطه وإحضاره بشأنها ، ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 قضايا " مخدرات ، سرقة ، سلاح " بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها السجن لمدة 65 سنة وغرامة 350 ألف جنيه ، وشقيقه 19 سنة- مطلوب ضبطه وإحضاره فى ذات القضية المطلوب ضبط وإحضار شقيقه فيها، وذلك بدافع الانتقام من المجنى عليه نظرًا لوجود خلافات بينهما.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول أماكن إختباء المتهمين وإستهدافهما وتضييق الخناق عليهما بمحل إقامتهما بقرية ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها بنطاق أمن القليوبية ، قاما بالاختباء بمنطقة أبو يوسف دائرة قسم أول العامرية بنطاق أمن الإسكندرية.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن القليوبية والإسكندرية وقوات الأمن المركزى ، وتم إعداد بعض الأكمنة بالمنطقة المُشار إليها ، وحال قدوم المتهمان مستقلان السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ولدى مشاهدتهما للقوات ، بادر المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها .



