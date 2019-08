جولييت بينوش وكاثرين دينوف تتألقان في افتتاح مهرجان فينيسيا ..صور

شهد افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى فى دورته الـ 76 حضور النجمة العالمية جولييت بينوش والنجمة العالمية كاثرين دينوف حيث خطفا الانظار فى الافتتاح.



يفتتح فيلم the truth إنتاج كوري-فرنسي فى مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.



ومن المقرر أن يختتم فعاليات المهرجان الإيطالي العتيق، فيلم The Burnt Orange Heresy في التاسع من شهر سبتمبر للمخرج Giuseppe Capotondi.



ويعرض خلال الدورة الـ ٧٦ فيلم Ad Astra للنجم العالمي براد بيت وفيلم Marriage story لسكارليت جوهانسون وآدم دريفير وفيلم The Laundromat لميريل ستريب وجاري أولدمان.



يذكر أن الدورة الـ ٧٦ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي تستمر حتى 7 سبتمبر المقبل.