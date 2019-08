السمعة مسمعة.. زاب ثروت يشعل انستجرام ..شاهد

نشر الفنان زاب ثروت صورة من فرح أحد أصدقائه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وعلق زاب ثروت على الصورة "مبقتش بحاول اقول لا انا مش برقص وكده .. خلاص السمعة مسمعة".





صورة زاب ثروت تفاعل معها عدد كبير من الجماهير وكانت أبرز التعليقات : " عقبال فرحتك يقمر - واللنبى انت اللى امور - منور يا فنان".





يستعد زاب ثروت لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة محمود العسيلي والموسيقى سارى هانى، مساء 17 نوفمبر المقبل.





















































