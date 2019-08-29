ماراثون بالدرجات الهوائية في جامعة جنوب الوادي.. سبتمبر المقبل

أعلن الدكتور يوسف غرباوى- رئيس جامعة جنوب الوادى عن تنظيم ماراثون للدراجات الهوائية في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، بمقر الجامعة بمحافظة قنا.



وأشار غرباوى، إلى حرص الجامعة على نشر استخدام الدراجات الهوائية تماشيًا مع خطة وزارة التعليم العالي فى تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب وكافة العاملين بالجامعات المصرية نحو اقتناء الدراجات الهوائية تشجيعًا لهم فى استخدامها كوسيلة للتنقل داخل وخارج الحرم الجامعي.



و دعا الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة، الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين للاشتراك فى ماراثون سباق الدراجات المزمع إقامته فى الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل داخل الحرم الجامعي.



وأضاف بدران أن رئيس الجامعة أصدر توجيهاته بإقامة ممرات للدراجات الهوائية فى شوارع الجامعة لتيسير و تسهيل مرور الدراجات في شوارع وطرقات الجامعة.



