ضبط 2 طن علف مجهول المصدر وتحرير 27 محضر بحملة تموينية في بني سويف

ناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف تقرير لجنة حماية المستهلك، والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أومنتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية ،والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.



حيث تضمن التقرير،الذي عرضه اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، الإشارة إلى قيام اللجنة بحملة تموينية بمركز ومدينة بني سويف تمكنت خلالها من تحرير 27 محضر والتي شملت: 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية،4 محاضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين،و 3 محاضر لتجميع 26 شيكارة دقيق بلدي ، ومحضر لتجميع 2 طن علف مجهول المصدر ، والتي تم ضبطها والتحفظ عليها.



ومن جانبه أوضح السكرتير المساعد أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر قد أصدر في وقت سابق قرارًا بتشكيل"لجنة حماية المستهلك" تضم:الرقابة التموينية،حماية المستهلك،مباحث التموين،الصحة،والطب البيطري وبإشراف وتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة،بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير أعمال بصفة مستمرة وعرضه على السيد المحافظ، نظرًا لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.