يا فرحة ما تمت.. مصرع عروس وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بطريق أسوان/ القاهرة

لقيت عروس مصرعها قبل ساعات من زفافها ، فيما أصيب 6 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة .





وكان مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق قد تلقى بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بالقرب من قرية فارس شمال أسوان ، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى .





وقد تبين من التحريات الأولية أن سيارة ملاكى قادمة من قرية الحلة بمركز إسنا بمحافظة الأقصر وفى طريقها إلى مدينة أسوان لإتمام حفل زفاف نجلتهم تعرضت السيارة الخاصة بهم مما أسفر عن وفاة العروسة قبل ساعات من زفافها فور وصولها المستشفى وإصابة 6 آخرين.





وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع العروس قناوية .ع.ع ، فيما أصيب مايسه . أ 27 سنة والتى أصيبت بآلام فى الرقبة ، ونسمة .م.ع 25 سنة - والمصابة بإشتباه كسر بالساق الأيمن ، وليلى . ع.ح 40 سنة ، والطفل محمد .م.ع 7 سنوات ، والمصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، وأحمد .م.إ 30 سنة ، والمصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، بجانب إصابة الطفل شمس .م 4 سنوات بجروح متفرقة بالوجه .



