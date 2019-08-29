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محافظات

آثار تل العمارنة في المنيا تستقبل وفدا سياحيا متعدد الجنسيات

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:26 م
آثار تل العمارنة
آثار تل العمارنة في المنيا تستقبل وفدا سياحيا متعدد الجنسيات
أيمن رياض
استقبلت منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات قادمين لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهًا مدير إدارة السياحة بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، و منطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا ، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار وهى مدينة أثرية قديمة ،عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.
آثار تل العمارنة في المنيا تستقبل وفدا سياحيا متعدد الجنسيات
آثار تل العمارنة في المنيا تستقبل وفدا سياحيا متعدد الجنسيات

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