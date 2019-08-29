موعد مباراة منتخب مصر للكرة الطائرة أمام إيطاليا في نصف نهائي كأس العالم

يواجه منتخب مصر لكرة الطائرة منافسه ايطاليا اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم تحت 19 سنة التي تستضيفها تونس حتي 30 اغسطس الجاري .



وكان منتخب مصر حقق الفوز على نظيره البيلاروسي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في دور الثمانية تأهل الي نصف النهائي لمنافسات بطولة العالم .



وتأهل منتخب مصر بعد فوزه على نظيره النيجيري بثلاثة أشواط نظيفة، فيما يطمح منتخب الناشئين بقيادة المدير الفني حسن الحصري لتحقيق إنجاز مهم بمونديال الطائرة على خطى ناشئي كرة اليد المتوجين بكأس العالم هذا الشهر في مقدونيا.