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حوادث

مدفونان بـ صبة خرسانية.. العثور على جثة سيدة ونجلها بعد 3 أشهر من اختفائهما

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:19 م
العثور على جثة سيدة
العثور على جثة سيدة ونجلها
يوسف رجب
عثرت أجهزة الأمن بمركز شرطة نقادة محافظ قنا، على جثة ربة منزل ونجلها مدفونين في منزل مجاور لهما، بعد ٣ أشهر من اختفائهما.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقاده، بالعثور على جثة ثناء جابر محمد 50 عامًا، ونجلها عمر جبريل أحمد 10 أعوام، مدفونين تحت صبة خرسانية في منزل مهجور بجوار منزلهما بقرية الزوايدة.

وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليها ونجلها، مبلغ باختفائهما منذ ٣ أشهر، حيث تلقى مركز شرطة نقاده، فى رمضان الماضي بلاغ باختفاء الأم و نجلها.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

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