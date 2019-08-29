وفرت 19 ألف فرصة عمل.. 928 مليون جنيه لتمويل مشروعك بالدقهلية

قال الدكتور كمال شاروبيم محافظة الدقهلية، إنه تم منح 928 مليونا و400 ألف جنيه من المحافظة، في إطار المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية والذي يعرف باسم "مشروعك" وذلك لإقامة مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل جديدة وتعمل على توفير منتجات تناسب السوق.



وأكد على أن دعم المحافظة لمشروعك باعتباره نافذة كبرى يستطيع الشباب الإطلال منها على المجتمع بإقامة مشروعات في مختلف المجالات بمعرفة المواطنين في قرى ومدن ومراكز وأحياء المحافظة.



وأضاف شاروبيم أن ما تحقق من مكانة متميزة لمحافظة الدقهلية على مستوى المحافظات في حجم القروض الممنوحة وعدد المشروعات المقامة يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم، والاستفادة من التمويل الذي توفره الحكومة لهم بشروط ميسرة.



ومن جانبه قال المحاسب محمد البدوي مدير إدارة مشروعك إن إجمالى القروض التي تم صرفها علي مستوى المحافظة بلغ 928 مليونًا و400 ألفًا و168 جنيهًا، تم منحها لـ 10552 مشروعًا، وفرت 19 ألف فرصة عمل، منذ إطلاق المشروع في 2015، وحتى نهاية يوليو الماضي، وجاءت مدن المنزلة، وميت غمر، والسنبلاوين ، كأفضل ثلاث مقرات من حيث عدد المشروعات وفرص العمل بنطاق المحافظة خلال شهر يوليو.