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رياضة

غيرنا مش عارف.. تركى ال الشيخ يعلن انتقال صفقة مدوية إلى ناديه

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:18 م
تركى آل الشيخ
تركى آل الشيخ
عمرو الحلوانى
أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الاسباني، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن التعاقد مع الصفقة العاشرة للنادي الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وضم نادي ألميريا رسميًا المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز لمدة 5 أعوام، قادمًا من نادي بينارول الأوروجواياني، لتدعيم صفوف الفريق الاسباني بالموسم الحالي.

ونشر "آل الشيخ" عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك " صورة للمهاجم الجديد مع محمد جمال العاصي المدير التنفيذي للنادي الاسباني وعلق عليها قائلًا: " مهاجم منتخب الأوروجواي .. صفقة ثقيلة أووووي ولاعب له مستقبل كبير أن شاء الله ... الصفقة العاشرة .. الحمدالله نادي و مدرب و١٠ لاعبين في أقل من ٣ اسابيع ما شاء الله .. وبعض الفرق تحتاج أشهر لشراء لاعب واحد أو التعاقد مع مدرب".

وكان نادي ألميريا قد تعاقد مع 10 صفقات خلال الميركاتو الصيفي حتي الآن بجانب التعاقد مع مدرب جديد منذ نجاح تركى آل الشيخ فى شراء النادى الإسبانى .


غيرنا مش عارف.. تركى ال الشيخ يعلن انتقال صفقة مدوية إلى ناديه

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