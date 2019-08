مفيش زي مصر.. حملة وزارة الهجرة تتجاوز 14 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي.. نواب: اعتراف باستقرار مصر أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.. وتؤكد أننا بلد الأمن والأمان

نائب: حملة مفيش زي مصر تزيد التواصل بين المصريين فى الخارج ووطنهم الأم

فى البداية أشاد النائب صلاح عقيل ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بنجاح حملة "NO PLACE LIKE EGYPT.. مفيش زي مصر" في الوصول إلى أكثر من 14 مليون متابع بعد أن دشنتها وزارة الهجرة على صفحاتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك وانستجرام وتويتر).



وأشار عقيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه الحملة تعتبر امتدادا لتفكير وزيرة الهجرة خارج الصندوق لزيادة التواصل بين المصريين فى الخارج ووطنهم الأم واستكمال مهارات وانجازات سابقة للوزارة تكرس جهودها لرفع الانتماء للوطن.



وأكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن نتائج هذه الحملة تؤكد مدى وطنية وانتماء المصريين فى الخارج ، وإن المصرى تحركه مشاعره للاستجابة لنداءات الوطن ودعم المشاركة فى بناء مصر الحديثة.



وأشاد العميد جمال محفوظ عضو لجنة العلاقات العربية بمجلس النواب، بنجاح حملة "NO PLACE LIKE EGYPT.. مفيش زي مصر" في الوصول إلى أكثر من 14 مليون متابع بعد أن دشنتها وزارة الهجرة على صفحاتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك وانستجرام وتويتر).



وأكد جمال محفوظ خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة أن يتم تنفيذ الحملة خارجيا على أرض الواقع بالتنسيق بين عدد من الوزارات منها وزارة الخارجية المصرية عبر سفرائها خارجيا ووزارة الداخلية لبث مزيد من الطمأنينة بأن مصر بلد الأمن والأمان، ووزارة السياحة خاصة أن الحملة تروج للسياحة بمصر.



وتابع محفوظ بما أن الحملة تهدف أيضا إلى الحفاظ على الهوية الوطنية للمصريين بالخارج يجب أن يكون لوزارة الثقافة وهيئة الاستعلامات والأعلام فى هذه المهمة عبر وسائلهم المتاحة.



وقالت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إن العالم كله فى ترقب لكل ماوصلت إليه مصر فى كل المجالات خصوصا فى مجال محاربتها للإرهاب.



وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن حوالى 14 مليون مصرى فى الخارج على يقين بأن مصر فى تطور بكل المجالات ، وخصوصا فى مجال الأمن والأمان ، الأمر الذى أدى زيادة عدد السياح الأجانب إلى مصر مما يعتبر اعتراف باستقرار مصر أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.



وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن حملة " مفيش زى مصر" تعكس الصورة الحقيقية لمصر ، وتقوم بتوصيلها بصورة إيجابية.



وتهدف حملة مفيش زى مصر توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأيضًا الترويج السياحي لمصر بنقل الواقع الحقيقي لها عن طريق أبنائنا وشبابنا بالخارج.