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حوادث

شاهد حريق ضخم في شركة بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:23 ص
صدى البلد
كتب – محمد صبرى :
شب منذ قليل، حريق هائل فى مبنى تابع لإحدى الشركات الكبرى بشارع التسعين الشمالى بالقاهرة الجديدة، وتسببت النيران في إحداث حالة من الفزع لدى السكان بالمنطقة نتيجة تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق بمبنى بشارع التسعين الشمالى بالقاهرة الجديدة.

على الفور تم توجيه 10 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة وجار السيطرة على النيران التى التهمت أجزاء كبيرة من المبنى.

فيما تم غلق محيط منطقة البلاغ وفرض كردون أمني حتى الانتهاء من الحريق والسيطرة عليه.

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