شاهد .. أحدث إطلالة لنداء شرارة .. والجماهير: كالعادة قمر

إطلالتي في الحفل ليلة أمس في الدوحه 🌸💕 شكرًا للرائعه الجميلة المميزه @enassmakeup80 على أحلى ميكب 🌸💕 شكرًا ل روميروووو اللي دايما فساتينهم مميزه 💕🌸 @romerohautecouture شكرآ للمبدع المصور @bayer.photos ——————————————————————————- 🌸💕 Thank you all