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فن

شاهد .. أحدث إطلالة لنداء شرارة .. والجماهير: كالعادة قمر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:44 ص
نداء شرارة
نداء شرارة
القسم الميدانى
نشرت الفنانة الاردنية نداء شرارة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت نداء شرارة على الصورة : قائلة " إطلالتي في الحفل ليلة أمس في الدوحة" .

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : كالعادة قمر - مشاء الله - ربنا يحميكى .

يذكر أن نداء شرارة كانت قد فازت بلقب ذا فويس قبل أعوام وأطلقت عدة أغان خلال حساباتها على السوشيال ميديا.

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