شاهد .. أحدث إطلالة لنداء شرارة .. والجماهير: كالعادة قمر

نشرت الفنانة الاردنية نداء شرارة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".وعلقت نداء شرارة على الصورة : قائلة " إطلالتي في الحفل ليلة أمس في الدوحة" .وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : كالعادة قمر - مشاء الله - ربنا يحميكى .يذكر أن نداء شرارة كانت قد فازت بلقب ذا فويس قبل أعوام وأطلقت عدة أغان خلال حساباتها على السوشيال ميديا.