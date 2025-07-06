قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 ملايين جنيه لأسرة ضحايا غرق "أدمارين 12 " في خليج السويس
الخارجية السويسرية تعلن إعادة فتح سفارتها في طهران
البرلمان يوافق على مقترح منح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفق مؤهلاتهم
النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات
وزير الإسكان: الانتهاء من أعمال محطة مياه الصفانية بالمنيا وتشغيلها
النواب يوافق على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لهذه الفئات
كلية الدراسات الإسلامية تنعى طالبتين من ضحايا حادث الطريق الإقليمي: رحيلهما مُفجع
فوري في دقايق .. استخراج فيش جنائي من مول العرب وسيتي ستارز
التهاب وتورم وحساسية.. تعرّف على خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس
فساد وكسب غير مشروع ..منال عوض: إحالة 21 عاملا بالمحليات إلى النيابة
دعاء الزهق والملل.. أذكار وأدعية مقتبسة من السنة النبوية
ببطارية ضخمة وتقنيات غير مسبوقة.. إليك أهم مواصفات هاتف هونر Magic V2 Flip
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشابي ألونسو بعد هزيمة دورتموند: علينا تفادي الفوضى قبل مواجهة باريس

ألونسو
ألونسو
إسراء أشرف

أعرب تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، عن رضاه بالأداء العام لفريقه خلال الفوز المثير على بوروسيا دورتموند بنتيجة (3-2)، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة معالجة الأخطاء التي ظهرت في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وفي تصريحات لشبكة "DAZN"، قال ألونسو:
"حتى الدقيقة 80 كنا نُسيطر على المباراة بشكل جيد سواء بالكرة أو بدونها، لكن في النهاية لم ننجح في تهدئة الإيقاع، وحدثت فوضى خلال دقائق معدودة. ربما يكون هذا درسًا مهمًا لما هو قادم".

وأضاف: "رغم الاستقرار في طريقة اللعب، إلا أننا افتقدنا لفترات استحواذ طويلة خلال الشوط الثاني، وهذا ما سنعمل على تحسينه في التدريبات المقبلة".

وأشاد المدرب الإسباني بالروح الجماعية للاعبين، مؤكدًا أن البدلاء لعبوا دورًا حاسمًا في تحقيق الفوز، وقال: "الفريق لا يعتمد فقط على من يبدأ المباراة، من دخلوا كبدلاء قدموا إضافة كبيرة وساعدونا في لحظات صعبة".

وعن أداء النجم التركي الشاب أردا جولر، أوضح ألونسو: "أردا كان فعالًا في الشوط الأول، ونجح في الربط بين الخطوط. يمتلك مهارات مميزة ورؤية جيدة، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من التوازن والدعم، والتطور الحقيقي سيأتي مع تراكم المباريات".

وأكد المدير الفني للميرينجي على أهمية التركيز الذهني والجاهزية لجميع اللاعبين، مشددًا: "نحتاج طاقة الجميع، سواء من على أرض الملعب أو من دكة البدلاء. كل لاعب يجب أن يكون حاضرًا ومستعدًا في أي لحظة".

وحول المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي، قال ألونسو: "ستكون مباراة كبيرة. لم أواجه باريس كمدرب من قبل، لكنهم يملكون زخم البطل، والمباراة ستكون اختبارًا مهمًا لنا".

وعند سؤاله عن إمكانية الدفع بالنجم كيليان مبابي أساسيًا، أجاب مبتسمًا:
"لا فكرة لدي حتى الآن، سأبدأ التفكير في الأمر اعتبارًا من الغد".

واختتم تصريحاته بالإشادة بالمهاجم الفرنسي قائلًا: "مبابي أحد أكثر اللاعبين تكاملًا في العالم. في مركزه، يعرف كيف يصل إلى المساحات ويصنع الفارق في أي لحظة".

تشابي ألونسو ألونسو ريال مدريد دورتموند كأس العالم للاندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته: «حسبي الله في الناس اللي كانت مولعة الدنيا»

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

وزير التربية والتعليم

كنترولات الثانوية العامة 2025 تنتهي من تصحيح العربي والانجليزي والفيزياء والتاريخ

مرتبات يوليو 2025

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟

النني

أول ظهور لـ محمد النني برفقة زوجته الثانية

بئر أسانسير

سقط وهو يحاول إنقاذ أعز أصدقائه.. طفل يلقى مصرعه مع كلبه في بئر أسانسير بالجيزة

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

لا ملاذ آمن.. القصف الإسرائيلي يلاحق المدنيين في كل مناطق غزة

الذهب

تبيع ولا تشتري؟.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

صورة أرشيفية

تفاصيل فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.. المستشار أحمد البنداري يوضح

بالصور

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

دياموند بو عبود
دياموند بو عبود
دياموند بو عبود

بطريقة البلوجرز .. 5 أسرار بسيطة لأناقتك على البحر لا تتجاهليها أبدًا

البوركيني
البوركيني
البوركيني

إزالة 6 حالات تعد على مساحة 11 فدانًا بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

في عيد ميلادها الـ 55.. 10 صور تكشف جمال غادة عبد الرازق | شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

يوسف الشيمي

على مزلقان طوخ.. تفاصيل وفاة لاعب طلائع الجيش في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد