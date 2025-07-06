تشابي ألونسو بعد هزيمة دورتموند: علينا تفادي الفوضى قبل مواجهة باريس

أعرب تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، عن رضاه بالأداء العام لفريقه خلال الفوز المثير على بوروسيا دورتموند بنتيجة (3-2)، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة معالجة الأخطاء التي ظهرت في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وفي تصريحات لشبكة "DAZN"، قال ألونسو:

"حتى الدقيقة 80 كنا نُسيطر على المباراة بشكل جيد سواء بالكرة أو بدونها، لكن في النهاية لم ننجح في تهدئة الإيقاع، وحدثت فوضى خلال دقائق معدودة. ربما يكون هذا درسًا مهمًا لما هو قادم".

وأضاف: "رغم الاستقرار في طريقة اللعب، إلا أننا افتقدنا لفترات استحواذ طويلة خلال الشوط الثاني، وهذا ما سنعمل على تحسينه في التدريبات المقبلة".

وأشاد المدرب الإسباني بالروح الجماعية للاعبين، مؤكدًا أن البدلاء لعبوا دورًا حاسمًا في تحقيق الفوز، وقال: "الفريق لا يعتمد فقط على من يبدأ المباراة، من دخلوا كبدلاء قدموا إضافة كبيرة وساعدونا في لحظات صعبة".

وعن أداء النجم التركي الشاب أردا جولر، أوضح ألونسو: "أردا كان فعالًا في الشوط الأول، ونجح في الربط بين الخطوط. يمتلك مهارات مميزة ورؤية جيدة، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من التوازن والدعم، والتطور الحقيقي سيأتي مع تراكم المباريات".

وأكد المدير الفني للميرينجي على أهمية التركيز الذهني والجاهزية لجميع اللاعبين، مشددًا: "نحتاج طاقة الجميع، سواء من على أرض الملعب أو من دكة البدلاء. كل لاعب يجب أن يكون حاضرًا ومستعدًا في أي لحظة".

وحول المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي، قال ألونسو: "ستكون مباراة كبيرة. لم أواجه باريس كمدرب من قبل، لكنهم يملكون زخم البطل، والمباراة ستكون اختبارًا مهمًا لنا".

وعند سؤاله عن إمكانية الدفع بالنجم كيليان مبابي أساسيًا، أجاب مبتسمًا:

"لا فكرة لدي حتى الآن، سأبدأ التفكير في الأمر اعتبارًا من الغد".

واختتم تصريحاته بالإشادة بالمهاجم الفرنسي قائلًا: "مبابي أحد أكثر اللاعبين تكاملًا في العالم. في مركزه، يعرف كيف يصل إلى المساحات ويصنع الفارق في أي لحظة".