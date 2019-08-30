في عيد ميلاده .. محطات في حياة تاجر السعادة نجم المصري سيف داود

احتفل سيف داود مدرب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمس الخميس بعيد ميلاده الثاني والأربعين.



ويقدم موقع صدى البلد في السطور القادمة أبرز المحطات في حياة نجمنا الملقب بتاجر السعادة.



= ولد سيف داود في بورسعيد في التاسع والعشرين من أغسطس من العام 1977

= أنضم لصفوف ناشئي نادي المريخ وهو لم يتعدى العشر سنوات

= تألق في صفوفه وبزغ نجمه بشكل كبير بصحبة زميله شريف كرواية

= كان يتم الاستعانة بهما في صفوف الفرق الأكبر سنًا

= أنضم لصفوف منتخب الناشئين في أكثر من مناسبة

= تم تصعيده إلى الفريق الأول لنادي المريخ وهو لم يتجاوز ستة عشر عامًا

= ذاع صيته بشكل كبير عندما سجل هدفًا في شباك الزمالك في مباراة الدور الثاني لموسم 1994/1993



مع نهاية موسم 1995/1994 ، تلقى نادي المريخ عروضا عديدة لانتقال نجميه سيف داود وشريف كراوية ، ففضل الأول الانتقال إلى القلعة الخضراء ، فيما انضم شريف كراوية إلى صفوف الإسماعيلي.



وهو لم يتجاوز ثمانية عشر عامًا أنضم سيف داود الى المصري مطلع موسم 1996/1995 تحت القيادة الفنية للراحل القدير الكابتن شحته والطريف أن هذا الموسم كان الموسم الأول مع المصري لثلاثي أعضاء الجهاز الفني الحالي للمصري الكابتن حمد ابراهيم ، الكابتن ياسر عزت ، الكابتن سيف داود.



كان سيف داود بمثابة الفتى المدلل للراحل القدير الكابتن شحته نظرا لالتزامه الشديد بالتدريبات وتنفيذه الحرفي لتعليمات الجهاز الفني ، ومن ضمن التصريحات الصحفية الشهيرة للراحل الكابتن شحته أن هناك ثلاثي بالمصري يطبق نظام الاحتراف كما ينبغي أن يكون والثلاثي هو "الراحل محمد عمر الأكو ، محمود حسين ، سيف داود".



نجح سيف داود مع زملائه في الوصول بالمصري للمربع الذهبي موسم 1996/1995، وكان لهدف سيف داود في مرمى بلدية المحلة ببورسعيد – والذي تعادل به المصري مع ضيفه بهدفين لكل منهما – أثرا كبيرا في احتفاظ المصري بسجله خاويًا من الهزائم ببورسعيد خلال هذا الموسم للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.



كان سيف داود أحد العناصر الأساسية في صفوف فريق المصري الذي نجح في الفوز بكأس بطولة باسل الأسد الودية التي أقيمت بسوريا صيف عام 1996 وذلك تحت قيادة الراحل القدير الكابتن أحمد رفعت.



واصل سيف داود تألقه في صفوف المصري على مدار السنة تلو الأخرى حتى بلغ ذروة توهجه خلال موسم 1998/1997 وهو الموسم الذي شهد حصد المصري لبطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه ، ولا ينسى الكثيرون هدف سيف داود الأول في مرمى المقاولون العرب في الدور النهائي وهو الهدف الذي يعد الأسرع في تاريخ كأس مصر إذ أحرزه سيف داود بعد نحو ثمانية عشر ثانية فقط من بداية المباراة.



كان فوز المصري ببطولة كأس مصر 1998 السبب في تأهل المصري للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس للمرة الأولى في تاريخه خلال عام 1999 ، وفي المباراة الأولى للمصري كان سيف داود على موعد مع دخوله التاريخ بإحرازه للهدف الأفريقي الأول في تاريخ المصري، حيث سجله سيف داود في مرمى المريخ السوداني في المباراة التي أقيمت ببورسعيد في ذهاب مباريات دور ال 32 من البطولة.



ولم يكن هذا الهدف هو الوحيد لسيف داود في تلك النسخة من البطولة التي وصل المصري لدورها نصف النهائي ، حيث سجل كذلك في شباك كوتوكو الغاني في مباراة دور ال 16 من البطولة ذاتها.



شارك سيف داود مع زملاءه بالمصري في الوصول لنصف نهائي البطولة العربية للأندية أبطال الكئوس التي أقيمت بالكويت عام 1999 وذلك تحت القيادة الفنية للدكتور ميمي عبد الرازق.



انضم سيف داود خلال تلك الفترة لصفوف المنتخب الأوليمبي بصحبة زميليه بالمصري عبد الله رجب والحسن محمد ، كما انضم كذلك للمنتخب الأول مرات عديدة.



أسهم سيف داود مع زملاءه في حصد المصري للمركز الثالث موسم 2001/2000 للمرة الأولى بعد غياب استمر لما يقرب من عشرين عامًا.



شارك سيف داود مع زملاءه بالمصري في الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة الاتحاد الأفريقي موسم 2002.



عقب رحيله عن المصري نهاية موسم 2003/2002 ، التقطته العين الخبيرة للمعلم حسن شحاته ليضمه لصفوف المقاولون العرب ليحصد معه لقب بطولتي كأس مصر وكأس السوبر عام 2004.



آثر سيف داود الاعتزال قبيل انطلاق موسم 2009/2008 ليقيم مهرجانا للاعتزال كان حديث مشجعي المصري لفترة طويلة.



عقب نهاية مشواره كلاعب ، تولى سيف داود مهام المدرب العام للمصري خلال موسم 2014/2013، كما تولى كذلك مهام الإشراف على قطاع الناشئين للنادي المصري قبل أن ينضم للجهاز الفني الحالي للفريق الأول والذي استطاع قيادة المصري لحصد المركز الرابع في الدوري والتأهل للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الرابعة على التوالي.