رانيا منصور فى أحدث ظهور لها.. استنونى فى مسلسل نصيبى وقسمتك...شاهد

نشرت الفنانة رانيا منصور صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلقت رانيا منصور على الصورة : قائلة " انك تعيش الواقع احلى؟ ...ولا تصدق الخيال وتعيشه واقع؟ استنونى فى الحكاية رقم ثلاثة مسلسل "نصيبى وقسمتِك " دور فرح " .
وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : قمر - ما شاء الله - ربنا يحفظك.
يذكر أن الجزء الأول والثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، كانا قد حققا نجاحا كبيرا مما دفع المؤلف عمرو محمود ياسين، إلى كتابة الجزء الثالث.
وعلقت رانيا منصور على الصورة : قائلة " انك تعيش الواقع احلى؟ ...ولا تصدق الخيال وتعيشه واقع؟ استنونى فى الحكاية رقم ثلاثة مسلسل "نصيبى وقسمتِك " دور فرح " .
وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : قمر - ما شاء الله - ربنا يحفظك.
يذكر أن الجزء الأول والثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، كانا قد حققا نجاحا كبيرا مما دفع المؤلف عمرو محمود ياسين، إلى كتابة الجزء الثالث.