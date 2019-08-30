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فن

رانيا منصور فى أحدث ظهور لها.. استنونى فى مسلسل نصيبى وقسمتك...شاهد

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:47 ص
رانيا منصور
رانيا منصور
القسم الميدانى
نشرت الفنانة رانيا منصور صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت رانيا منصور على الصورة : قائلة " انك تعيش الواقع احلى؟ ...ولا تصدق الخيال وتعيشه واقع؟ استنونى فى الحكاية رقم ثلاثة مسلسل "نصيبى وقسمتِك " دور فرح " .

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : قمر - ما شاء الله - ربنا يحفظك.

يذكر أن الجزء الأول والثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، كانا قد حققا نجاحا كبيرا مما دفع المؤلف عمرو محمود ياسين، إلى كتابة الجزء الثالث.

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