رئيس وزراء اليابان: أفريقيا هي المستقبل المشرق للتنمية.. ونفتح الدراسة والتدريب لشبابها

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن أفريقيا هي أكبر ميادين التنمية، داعيا الشباب الأفريقي إلى الدراسة والتدريب في اليابان من خلال المبادرات اليابانية.



وأعرب آبي، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي في ختام مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد) بمدينة (يوكوهاما) اليابانية، عن خالص شكره وتقدير لكل من ساهم في إنجاح قمة يوكوهاما في نسخة "تيكاد 7" ، مشيرا إلى أن "تيكاد 7" شارك فيه ضعف عدد المشاركين في "تيكاد 6" ، وذلك قبل ست سنوات .



ودعا الشباب الأفريقي إلى الدراسة في اليابان ، من خلال المبادرات اليابانية، لافتا إلى أن هناك أكثر من 2500 أفريقي يتلقون تدريبات ويساهمون في مجالات كثيرة مثل الطب على سبيل المثال.



واعتبر أن أفريقيا هي المستقبل المشرق للتنمية، معربا عن عزمه استقبال 3 آلاف شاب أفريقي من أجل المساهمة في تطوير الموارد البشرية .



وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن "التيكاد" إطار مفتوح للجميع ولايقتصر فقط على الشركات اليابانية وإنما كثير من الشركات في آسيا وأوروبا شاركت في المؤتمر بالتعاون بين القطاعين العام والخاص من كافة أنحاء العالم .