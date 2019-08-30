ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سحب كل تشغيلاته.. الصحة تحذر من دواء لعلاج الحساسية وتطالب بمنعه

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:12 م
مستحضر لعلاج الحساسية
مستحضر لعلاج الحساسية
عبدالصمد ماهر
أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، المنشور رقم 37 لسنة 2019 بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر« Alertam 30 mg /5ml Susp» بجميع تشغيلاته.

وأوضحت الإدارة في منشورها أن قرار سحب المستحضر جاء بناءً على طلب شركة المهن الطبية المنتجة للعقار، حيث وجهت إدارة الصيدلة بتسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشى الصيدلة، مع موافاة الإدارة بالكميات التي تم تحريزها، على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.

وطالبت الصحة في منشورها بتجميد الأرصدة الموجودة من هذه التشغيلات، وإعادة ما تم بيعه للصيدليات إلى مخازن الشركة، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

الجدير بالذكر أن عقار Alertam 30 mg /5ml Susp يستخدم لعلاج الحساسية.
سحب كل تشغيلاته.. الصحة تحذر من دواء لعلاج الحساسية وتطالب بمنعه

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة تحذر من 6 تشغيلات لمضاد حيوي للأطفال والرضع

ترشيحاتنا

حلاق يغتصب سيدة عجوز بعد سرقتها وقتلها بحدائق القبة

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف شربينى .. 4 وصفات متنوعة .. صور

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ رمال وأتربة.. فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم 30-8-2019

محمد صبحي يحتفل بـ حفل خطبته بصحبة نجوم الأهلي .. صور

وكيل صحة مطروح: نقل عمرو زكي إلى مستشفى بالقاهرة

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

بحس جواك قيعي صغير .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جمال العاصي

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

شاهد .. أول صورة لـ عمرو زكي بعد حادث العلمين

سينتقل بهذا النادي .. صحيفة مغربية تكشف مصير وليد أزارو مع الأهلي

الإفتاء تحذر من عادة سيئة في النوم يكرهها الله

ترحيب كويتي رسمي وشعبي واسع بزيارة الرئيس السيسي

صدى البلد يكشف حجم إصابة اللاعب عمرو زكي بعد تعرضه لحادث في الساحل الشمالي

شرخ في الصدر وخلع فى الكتف وغرز في الرأس.. تعرف على آخر تطورات حالة عمرو زكي بعد حادث العلمين

بعد حادث العلمين المروع.. 20 معلومة عن عمرو زكى لاعب الزمالك من التوهج إلى السقوط

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف شربينى .. 4 وصفات متنوعة .. صور

بإطلالة عصرية ... كارمن سليمان تستعرض رشاقتها

بعد تداول صور غريبة لها.. انتبه من الشيكولاته الفاسدة بسبب الحر