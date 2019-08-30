سحب كل تشغيلاته.. الصحة تحذر من دواء لعلاج الحساسية وتطالب بمنعه

أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، المنشور رقم 37 لسنة 2019 بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر« Alertam 30 mg /5ml Susp» بجميع تشغيلاته.



وأوضحت الإدارة في منشورها أن قرار سحب المستحضر جاء بناءً على طلب شركة المهن الطبية المنتجة للعقار، حيث وجهت إدارة الصيدلة بتسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشى الصيدلة، مع موافاة الإدارة بالكميات التي تم تحريزها، على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.



وطالبت الصحة في منشورها بتجميد الأرصدة الموجودة من هذه التشغيلات، وإعادة ما تم بيعه للصيدليات إلى مخازن الشركة، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.



الجدير بالذكر أن عقار Alertam 30 mg /5ml Susp يستخدم لعلاج الحساسية.