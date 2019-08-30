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أخبار العالم

مقتل 40 من عناصر طالبان في عمليات أمنية في مختلف أنحاء أفغانستان

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:34 ص
طالبان
طالبان
أ ش أ
قُتل أكثر من 40 مسلحا من حركة (طالبان) خلال عمليات أمنية شنتها القوات الخاصة الأفغانية في العاصمة كابول وغيرها من الأقاليم الأفغانية.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن مصادر عسكرية قولها، اليوم الجمعة، إن القوات الخاصة الأفغانية اعتقلت أحد مقاتلي (طالبان) خلال عملية في منطقة موساهي في العاصمة.

وأضافت المصادر، أن القوات الخاصة قتلت 7 من مقاتلي (طالبان) ودمرت مخبأ كبيرا للأسلحة خلال غارة مماثلة في منطقة جيرو في إقليم جازني جنوب شرق أفغانستان.

وقتلت القوات الخاصة الأفغانية مسلحين اثنين من طالبان ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة خلال غارة منفصلة في منطقة جيلان في جازني.كما دمرت مخبأ صغيرا للأسلحة خلال عملية في منطقة ميزان بإقليم زابول جنوب البلاد.

وفي الوقت نفسه، قتلت القوات الخاصة 21 من مسلحي (طالبان)، ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة والمخدرات خلال عملية في منطقة تارينكوت في أوروزجان.

وأضافت المصادر العسكرية، أن القوات الخاصة قتلت 10 من مقاتلي (طالبان) خلال عملية في منطقة شاهار بولاك بإقليم بلخ شمال البلاد.

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