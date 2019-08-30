دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب 2019.. وزير الرياضة يصل المغرب لحضور حفل الختام

وصل صباح اليوم وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشر، والتي تنظمها المملكة المغربية الشقيقة، خلال الفترة من ١٩ الي ٣١ أغسطس الجاري.



كما سيشهد وزير الرياضة اليوم عدد من نهائيات منافسات أبطال مصر في عدد من الألعاب المختلفة.



وتتربع مصر حاليا على عرش الرياضة الأفريقية بعدد ميداليات وصل الي ٢٢٩ ميدالية متنوعة ومن المتوقع أن يزيد عدد الميداليات خلال منافسات اليوم، وتعتبر هذه النتيجة هي الأكبر في تاريخ دورات الألعاب الأفريقية.