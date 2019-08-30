يعد السجق أحد الأطعمة المفضلة لدى كثيرا من الناس نظرا لسهولة تحضيره وطعمه اللذيذ، كما أنه من الأكلات الشهية التي تنال إعجاب معظم من يتذوقها.



ونعرض فى سياق التقرير التالى طريقة عمل السجق البلدى.



طريقة عمل السجق البلدى



يحتاج عمل السجق البلدى إلى عدة مكونات، نصف كيلو سجق بلدى، بصلة وثوم مفروم، وملعقة زيت، و فلفل أخضر وأحمر، وملعقة زيت وفلفل أسود مطحون، ورشة ملح، ربع كيلو طماطم، وبعد تحضير تلك المكونات، سيتم تقطيع البصل والطماطم والفلفل والثوم قطع صغيرة.



طريقة تحضير السجق البلدى



و نأتي بمقلاة وتسخين الزيت بها ثم نضع الثوم المفروم إلى أن يتحول إلى اللون الذهبي، ونسكب عليه السجق مع التقليب ببطء حتى لا يتفتت، ثم نضع عليه البصل والطماطم والفلفل، ونقوم بالتقليب جيدا، ثم نتركها على النار لمدة ثلث ساعة، حتى يستوى.



طريقة عمل الأرز



هناك بعض السيدات اللاتى يفضلن تقديم رز أبيض مع هذا الطبق، لذلك نوضح لكى طريقة عمل الأرز، والتى تسلتزم وجود كوبين من الأرز وملعقة زيت ورشة ملح وفلفل، نقوم بتسخين الزيت فى طاسه وسكب الأرز وتقليبه جيدا ثم إضافة الماء قبل تحويله للون الذهبي، ورشة الملح والفلفل، وتغطية الطاسة حتى يستوى على نار هادئة.



طريقة عمل المكرونة مع السجق البلدى



ولكن بعد توضيح طريقة الأرز قد يريد البعض ربط أكلة السجق، مع المكرونة لذلك نوضح لكى طريقة عمل المكرونة مع السجق البلدى، سيتم الاستعانة بنفس الخضروات التى تم توضيحها سابقا بالاضافة إلى تقطيع السجق إلى دوائر، وجبنة الكريمة، و الموزاريلا المبشورة.



طريقة التحضير تتمثل فى سلق المكرونة، ووضع السجق فى صينية مدهونة بالزيت، وتشويحه ثم نسكب عليه الفلفل والبصل والجبنة الكريمة والموزاريلا، وتقليب المكونات مع بعضها البعض ثم نسكب المكرونة ونقوم برش جبنة على الوجه، ثم نتركها حتى تذوب الجبنة، وتكون بعد ذلك جاهزة للتقديم.